¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»²±¡µÄ°÷¤¬£±£±Æü¡¢£Ø¤ËÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬£±£°Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÀï¸å£¸£°Ç¯½ê´¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤òÅê¹Æ¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¡¼¥«¡¼°ú¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤À¤é¡¢²«¿§¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹Í¤¨¤ä»×¤¤¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ØÌµÀÕÇ¤¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¡¢ÂçÀª¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡ØÀ¯¼£¤Ï°ì»þÅª¤ÊÀ¤ÏÀ¤Ë·Þ¹ç¤·¡¢¿Íµ¤¼è¤êÀ¯ºö¤ËÆ°¤¤¤Æ¹ñ±×¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤ÊÅÞÍøÅÞÎ¬¤È¸Ê¤ÎÊÝ¿È¤ËÁö¤Ã¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÅ£¤ò»É¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¼«¿È¤Ø¤Î²ü¤á¤Ë¤â¤·¤Þ¤¹¤è¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¡£¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»×¤ï¤º¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¡£¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡£¿§¡¹¡¢¤ª¤Ä¤«¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£