「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）

巨人が初回５得点を守り切れず、逆転サヨナラ負けで２連敗。ファイナルＳ進出を逃した。

初回に佐々木の先頭打者本塁打などで一挙５点を入れたが、先発・戸郷が乱調。佐野に２ラン、石上に３ランを打たれ、瞬く間に５点のリードをはき出した。戸郷は３回６安打５失点で無念の降板となった。

巨人ＯＢのデイリースポーツ評論家・関本四十四氏は「佐野と石上、いずれも高めに浮いた真っすぐを打たれた。今年の戸郷はいい時と比較すれば、真っすぐが全然違う。真っすぐで追い込んでフォークというパターンで振ってもらえない。球速が２、３キロ落ちると倍返しで打ち返される」と指摘。続けて、「初回、自分のタイムリーもあって５点も入った。これ以上ない展開で、少し気持ちも守りに入ったと思う。丁寧にいこうと思っていたところで佐野にガツンといかれ、その後はペナントレースの自信のなさが出てしまった」と語った。

それでも、リリーフ陣が奮闘。延長では十一回に佐々木の適時内野安打で勝ち越した。だが、その裏に十一回２死走者なし、２ストライクから石上に内野安打を許し、暗転した。

マウンドの田中瑛は初球を投じる前に一塁牽制は入れたものの、１−１から完全にモーションを盗まれて二盗を許した。結果的に得点圏に走者を進めたことが響き、林に同点の左前適時打を浴びた。さらに、続く蝦名のサヨナラ打で終戦となった。

関本氏は「２死２ストライク走者なしからだからな。早く終わらせたいという気持ちがあって勝負を急いだところがあったと思う。簡単に二盗を許したのも痛かった。もう少し、けん制を挟むなり、タイミングをずらすなり、工夫が欲しかった」と振り返った。

昨季優勝から３位で終わり、ＣＳでも２連敗。「初回５点から、信じられない展開。ただ、今季を象徴するような逆転負けだった」とも語った。