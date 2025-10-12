「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファーストステージの第２戦（１２日、エスコン）で、日本ハムがオリックスに５―４と執念の逆転勝ち。新庄剛志監督（５３）は２年連続となるＣＳファイナルステージ進出に安堵した。

３時間を越える激闘を戦い抜いた。この日先発を任された北山は、初回を三者凡退と上々の立ち上がりを披露するも、２回に先頭・杉本に５投目・１５０キロの直球を捉えられて左翼スタンドにソロを浴びた。さらに１―１の３回にも二死一、三塁から紅林に３ランを被弾。マウンド上で悔しそうな表情を浮かべ、４回６３球を投げて４安打４失点で降板した。

試合序盤から追う展開となっても、最後まで諦めなかった。３点ビハインドの３回には清宮幸の２点適時打三塁打で１点差に迫ると、１点を追う８回二死一、二塁からレイエスが逆転の決勝打となる右翼フェンス直撃の２点適時打。新庄監督はベンチを飛び出し、両手を上げて感情を爆発させた。

指揮官は「あそこ（右翼）に飛んでって、また逆方向っていうところも素晴らしいし。さすがですね。さすが打点王。ホームラン王。頼りになりますね」と勝ち越し打を放ったレイエスを褒めたたえた。

本拠地エスコンフィールドで福岡行きのチケットをつかみ取った。「ファイナルで去年の悔しさを胸に、どうやって戦ってまたこっちに戻ってくるかっていうところは、選手たちが一番強い気持ちを持ってるんで。信頼して臨みたいと思います」と意気込んだ新庄監督。去年の借りを返す時が来た。