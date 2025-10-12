ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡×¤Ê¤ÉÁ´19¶Ê¤òÈäÏª
À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÆâÅÄÍºÇÏ¡Ê33¡Ë¤¬12Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖYUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025¥¢¥È¥ê¥¨¡ÁColorful¡Á¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Ë¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¥Ä¥¢¡¼¤âËÜÆü¤¬¥é¥¹¥È¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ºÇ¹â¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖSHAKE!SHAKE!SHAKE!¡×¤Ê¤ÉÁ´19¶Ê¤òÈäÏª¡£3Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö»ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿!!!¡×¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤â¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¸ø±é¤Î11·î21ÆüÇÛ¿®·èÄê¤È¡¢ÍèÇ¯2·î¡¢4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£