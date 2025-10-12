ハシヤスメ・アツコ、BiSH時代に恋人は「いました」と告白 3つの禁止ルールも明らかに
【モデルプレス＝2025/10/12】元BiSHのハシヤスメ・アツコが、10日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街 新宿SP」（よる10時〜）に出演。BiSH時代に恋人がいたことを明かした。
番組でお笑いトリオ・ジャングルポケット・太田博久から「アイドルとかアーティストの方って恋愛禁止みたいなのあるじゃないですか？恋愛禁止じゃなくて不倫禁止みたいなことをおっしゃっていた。ぶっちゃけて言うと恋愛はOKだったんですか？」と聞かれたハシヤスメは「恋愛は大丈夫でした」と返答。するとMCでお笑いコンビのくりぃむしちゅー・有田哲平は「じゃあみんな結構恋愛してたの？」と聞き、ハシヤスメは「知らないです。それは」と語った。
この流れを受け、有田は「じゃあご自分は？」とハシヤスメに話を振ると「私はまぁまぁまぁ」と意味深なコメント。「いたりもしたと」と有田が続けると「まぁいましたね」とBiSH時代に恋人がいたことを認めた。しかし、ハシヤスメは「恋愛禁止だったらしてない」と言い「自由に恋愛していいよっていう」とBiSHのルールを説明。また、3つのルールとして「不倫・浮気禁止」「（デートで）渋谷禁止」「（デートで）夢の国禁止」があり、守っていたことを明かした。
また、今でも元メンバーとは年に1回は絶対に会うようにしていると話し、その際には「カメラもマネージャーも入れず、6人だけでただただ遊ぶ」という。また、先日元メンバーだけで集まった時はカラオケを満喫し、BiSHの曲も歌ったと告白。すると太田が「ライブで歌うようなフォーメーションで、みんなでマイク持ちながら歌うんですか？」と尋ねるとハシヤスメは「やってました」と明かしていた。（modelpress編集部）
◆ハシヤスメ・アツコ、BiSH時代に恋人は「いましたね」
◆ハシヤスメ・アツコ、元メンバーとBiSHの曲でカラオケ満喫
