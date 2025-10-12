V¥·¥Í¤ÎÄë²¦¡¦ÃÝÆâÎÏ ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤òÈäÏª »£±ÆÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¼Â¤Ï»äÊª!?
¥ÉÇÉ¼ê¤Ê³Ê¹¥¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡ª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÏ¤µ¤ó¤¬2025Ç¯5·î9Æü¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó V12¤È¶¦¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¾è¤ëÃÝÆâÎÏ¤µ¤ó
¡Ö¡ÚÉÕ¤¿Í¥«¥á¥é¡Û»£±Æ3ÆüÌÜ¡ª ¥¢¥¹¥È¥ó¤Ç¿ýÁñ¤ËÍè¤¿»ÅçÎµ»Î¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÍßË¾¤Î³¹¡Ù¡ÊU-NEXT¡Ë¤Ç±é¤¸¤ë»ÅçÎµ»Î¤È¤·¤Æ¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó V12¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë3Âæ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¸ÂÄê¼Ö¡£¤½¤·¤Æ»£±ÆÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î»äÊª¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÍßË¾¤Î³¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬ÀßÎ©¤·¤¿±ÇÁüÀ½ºî²ñ¼Ò¡ÖRIKI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ë¤ÏÆ±¼Ö¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÃÝÆâ¤µ¤ó»äÊª¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯7·î¤«¤é¡¢Instagram¤Ç¡ØÍßË¾¤Î³¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë»ÅçÎµ»Î¤È¤·¤Æ¾è¤ë»Ñ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£