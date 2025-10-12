ºÇ½ª³ØÇ¯¤Ç¼º¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤¸¤ã¸·¤·¤¤¡×¡¡ÅØÎÏ¼Â¤é¤»¤¿°Õ¼±²þ³×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤«¤ë¡×
Æ£»ÞÅì¤Î3Ç¯À¸¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼MFß·ÌîæÆÍ´
¡¡°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¹ÔÆ°¤âÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡Æ£»ÞÅì¤Î3Ç¯À¸¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëMFß·ÌîæÆÍ´¤Ï²ÆÁ°¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ°ìµ¤¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Åì³¤¡¦Âè13Àá¤ÎÅì³¤ÂçæÆÍÎÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¤¹¤ë¤È¡¢±Ô¤¤½Ä¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¶¯ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¹¶·â¤«¤é¼éÈ÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤«¤µ¤º¼éÈ÷¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î°æ¾å³®À²¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤ò¤¹¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼êGK¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÆÀ¤¿±¦CK¤«¤é·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Èà¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼éÈ÷¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤¬²ÝÂê¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÝÂê¤¬¼éÈ÷¤Ê¤Î¤Ï1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡Ø²¶¤Ï¹¶·âÎÏ¤ÇÏÅ¤ª¤¦¡Ù¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¹¶·âÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¿ä¿ÊÎÏ¤òÅ°Äì¤·¤ÆËá¤¯¤³¤È¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2Ç¯À¸¤ÎÅß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÈÆÍÇËÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¡¢º£Ç¯½Õ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥¹Åì³¤¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö³«ËëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤À¤ó¤À¤ó¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³«Ëë¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤ÎÊý¤ÏÀª¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«¿®¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢°¤¯¤Ê¤ë¤È¤É¤¦ÆÍÇË¤ò¤·¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ¹â³ØÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÄÏ¤ó¤À¤È»×¤¨¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤Ï¡¢¤¹¤ë¤ê¤È¤½¤Î¼ê¤«¤é¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢½ÕÀè¤Î·Ð¸³¤¬Èà¤ËÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤Î»î¹ç¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Øº£¤Þ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤¸¤ã¸·¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¤³¤Ê¤»¤Ð¤³¤Ê¤¹¤Û¤É¡¢¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤«¤é¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤äÁ°¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö±¦Íø¤¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢º¸Â¤ò¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½ÄÆÍÇË¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤âËá¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤³¤½½éÀï¤ÎÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼Àï¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿°Ê³°¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥×¥ê¥ó¥¹Åì³¤¤â¿ô»î¹ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ï°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤è¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¡¢ÆÃ¤Ë²ÝÂê¤ÎÉôÊ¬¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ²Æ°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î¤ÎÏÂÁÒ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥¹Åì³¤¸å´ü³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬³Ø±à¥»¥«¥ó¥É¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç3-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¤è¤¦¤ä¤¯ÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Åì³¤ÂçæÆÍÎÀï¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢Èà¤Î¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼Á¤Ï¤È¤Æ¤â¼éÈ÷¤¬¶ì¼ê¤ÊÁª¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶ì¼ê¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¼±¤ÎÌäÂê¡¢¤ä¤ëµ¤¤ÎÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë³Ý¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¤¤Å¤¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÆ¤ÓÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£½ÕÀè¤ËÄÏ¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¡¢¤³¤Î²Æ¤ËÄÏ¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ç¤Ï¼Á¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¡£¤³¤³¤«¤éµÞ·ã¤ÊÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»ºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¸¢Í½Áª¤ËÄ©¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤ò10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ËÆ³¤¯¤Ù¤¯¡£Æ£¿§¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Î¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë