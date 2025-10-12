「気づいたら完売」になる前に！【ZARA】秋冬コーデに映える♡「ふわふわバッグ」

秋冬コーデの仕上げに欠かせないキーアイテムは、季節感を高めてくれるバッグかも。あたたかみがあって上品な、ファー調素材の「ふわふわバッグ」を、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップします。ふわふわの質感がアクセントになり、シンプルな服装もぐっと華やかに見えそうです。気づいたら完売……なんてことになる前にチェックして。

コーデの主役にぴったりなふわふわバッグ

【ZARA】「フェイクファー バケットバッグ」\7,990（税込）

ふわふわのファー調素材のバケット型バッグ。黒のファーは甘くなりすぎず合わせやすいのが魅力。シンプルな秋冬コーデのアクセントにもぴったりで、持つだけでセンス良く見せてくれるかも。高さ27 × 幅27 × マチ12.5cmで収納力にも期待でき、あらゆるシーンで活躍しそうです。

ゴールドチェーンが華やかなふわふわバッグ

【ZARA】「フェイクファー ハードハンドバッグ」\6,590（税込）

ブラウンのふわふわ素材にゴールドチェーンがリッチなアクセントになり、秋冬コーデに映えそうなバッグ。チャーム付きチェーンは存在感抜群で、季節感とトレンド感をコーデにプラス。ブラウン × ゴールドの色味は高級感もあり、大人コーデをグッとおしゃれに格上げできるかも。印象的なボックスシルエットも素敵です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M