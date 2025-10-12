俳優の手塚日南人(30)が12日までにインスタグラムを更新。「人生初のリゾートバイト！」と北海道十勝のホテルで約1カ月間のアルバイトをしていることを明かした。



【写真】つなぎ姿で芝刈り機に乗る日南人が有名俳優のパパにそっくり！

「十勝ナウマン温泉ホテルアルコさんに約1ヶ月お世話になります」とつづり、動画をアップ。広大な敷地を歩き、温泉やサウナの施設を紹介。つなぎ姿で芝刈り機に乗り、研修している姿を見せた。この報告にフォロワーからは「声が真田広之さんにソックリ。親子だね」「リゾートバイトっすか！？」「行きたい」と驚きの声があがっていた。



日南人は、俳優・真田広之と女優・手塚理美の次男で、両親離婚後母の元で育った。早稲田大学在学中にシンガーソングライターとして活動を開始。2015年、映画『たまご』で主演デビュー。スペイン留学や熊本のエコビレッジ滞在を経て、2018年に北海道へ移住。地域おこし協力隊として森林ガイド事業に携わり、アイヌ文化や森林再生について学んだ。



以前、和装の写真をアップしたときは「お父上の若い頃にも似ていますねー」との声があがっていた。母の理美も９月に日南人との北海道旅行の写真をアップ。「ガチ父親にそっくり」「真田さんのDNA受け継いでる」と驚きの声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）