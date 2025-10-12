◇CSファーストS第2戦 日本ハム５―４オリックス（2025年10月12日 エスコンＦ）

日本ハムは2年連続でCSファイナルステージ進出を決めた。

1点を追う8回2死一、二塁でレイエスが右越えの逆転2点打。一塁走者の矢沢の好走塁も光った。

9回は2試合連続で斎藤友が三者凡退締め。

以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。

――矢沢も好走塁。

「万波君が打ってところで、モーレ（レイエスの愛称）があの1本でああいう当たりで。矢沢くんじゃなかったら、ぞっとしますよね。ファーストランナーが止まり、クッション処理もものすごく、いい形で。すごいいいカットプレーで。逆に矢沢くん、五十幡くんじゃなかったら、もう同点止まりですからね」

――それぞれの仕事をこなした。

「もちろん。もう誰が活躍したとか、誰が打たれたとか抑えたとか。でも、友貴哉くん凄かったね。びっくりするぐらい。自信持って投げてるところが、もう安心感というか、成長したなっていう風に見てますね」

――昨年から期待していた。

「昨年のファン感で田中（正義）くんと友貴哉くんを抑えにするっていうのは間違いではなかったという。ここに来てしっかりね、そのポジションを奪い取ったこところは、もう斎藤くんの毎日の努力で掴み取った。あとは1つアドバイスをして良くなったと。それは言えないですけど」

――見事2連勝。

「営業的には明日勝ったほうがね（笑い）」

――レイエスの一打はさすが。

「あそこで自分だったらフォーク待ってましたね。張って真っすぐを捉えたところがすごいなと思いましたね。あそこに飛んでいって、逆方向っていうところも素晴らしいし。さすがですね。さすが、打点王、ホームラン王は頼りになりますね」

――昨年も劇的な突破。チームの成長を感じるか。

「今年のシーズン戦ってる時には成長を感じてたし。こういう勝ち方ができるチームになってるんで、あとはファイナルで去年の悔しさを胸にどうやって戦ってまたこっちに戻ってくるかっていうところは。選手たちが一番強い気持ち持ってるんで、信頼して臨みたいと思います」

――ファイナルステージは15日開幕。

「もう行きたいぐらいよ。明日（試合を）したいぐらい。正直、このノリで。向こうはだいぶ空いてるわけだし。変更できるかな（笑い）」

――この勢いはソフトバンクも怖いのでは？

「怖いというか、認めてくれてると思うんで、小久保監督も。いい試合ができるだろうなっていう想像で。僕と同じ気持ちですよ。最後の最後までパリーグが、プロ野球が盛り上がってくれたらっていう気持ちは一緒ですからね」

――ファンの声援は大きかった。

「すごかったね、今日。すごかったです。レイエスのスタンドに向かってのパフォーマンスっていうのは天性のものがあるんで。負けてられないなって」

――試合後ファンに向かって。

「声援ありがとうございましたっていう。すごかったね、最初から。明日、緊張感のある練習して、福岡に行って戦ってきます」