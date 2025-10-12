◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ 3-1 カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

ポストシーズン(PS)敗退となり今季の戦いを終えたカブスの今永昇太投手が、「正直言って、(MLBに)通用しなくなってきている」と強い言葉で今後の自身の課題などを語りました。

今季の今永投手はレギュラーシーズンで25試合に先発し、9勝8敗で防御率3.73の成績でした。7月までに8勝をあげるも、8月以降は10登板で1勝止まり。自身初のPSでも2試合計6回2/3で6失点、防御率8.10と苦戦しました。

今永投手は試合後、チームの地区シリーズ敗退に関して「シーズン最後とここ(PS)であまり力になれなかった。シーズンを乗り切る投球術と、このポストシーズンで出力を上げるような投球が全うできなかった。シーズンとここでは全く別物なので、それができなかったのは課題」と悔しさをにじませます。

「正直言って、通用しなくなってきている。それは紛れもない事実で、体感ではなく数字を見た事実なので」と危機感を口にした今永投手。メジャー3年目となる来季へ向けては、「別人にならなければ、この世界で生き抜くには苦しいかもしれない。そうなれるようにトレーニングを積む必要がある」と焦燥感をあらわにします。

『別人』になるための要素としては「シーズン162(試合)、もしこれで全部勝ったとしたらプラス20数試合ワールドシリーズまであると考えたら、まずそこの体力が足りていないというのは本当に痛感しています」と、体力面を課題にあげます。

続けて「他のメジャーの選手って、9月とか10月とか目の色が違う。メジャーリーガーの本気にかなわなかったと、この9月、10月と感じている。それは学びですし(今回)経験したので、『あの時のメジャーリーガーに勝つためには何をしなきゃいけない』というのを、もう今日の帰りから考えなきゃいけませんね」とさらなるレベルアップへ意欲を見せました。