◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ3-1カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズが日本時間12日、カブスとの地区シリーズ第5戦に3-1で勝利。日本時間14日から始まるドジャースとのリーグ優勝決定シリーズへの進出を決め、試合後にパット・マーフィー監督が取材に応じました。

第5戦の前日、報道陣の取材に応えていたマーフィー監督。試合前時点で4試合で16打数2安打、打率.125の成績だった主軸のブライス・チュラング選手について、同じく地区シリーズでは18打数1安打と苦戦したドジャースの大谷翔平選手の名を挙げて、「オオタニを見てみろ。史上最高の選手の一人だ――MVP候補だろ？」とエース級が続々と登板するこの舞台での戦いの難しさを説明。

「我々はブライスを信じているし、選手たちを信じている。彼らと共に苦楽を共にする。つまり浮き沈みがあるってことだ」と話し、選手への信頼を口にしていました。

不振にあえいでいたチュラング選手は、第5戦に『2番・セカンド』で出場。第3打席まで無安打でしたが、2-1の7回、初球のスラーダーを振り抜くと、バックスクリーンへ飛距離416フィート(127メートル)の貴重な追加点となる豪快なソロアーチを放ちました。

マーフィー監督は「ストライクを打てる気がしなかったのに、それでも(ボール球を)スイングしていた。ボールをもっと長く見ようとしていたが、それだと前で打てなくなる。彼はがっかりしていた」と試合中の様子を話します。

さらに試合中には、「ブライス、君は素晴らしい打者だ。まだ数試合しか経っていない。素晴らしい調子だ。結果は出ていないけど、とにかくバットを振り続けろ」と言葉をかけたといい、チュラング選手は指揮官の信頼に応える豪快な一発。

マーフィー監督は、「彼はこのシリーズで4、5球、本当に強く打ち返している。前に出られる球を見事に捉え、思い切り叩き込んだ」とたたえました。

ブリュワーズは日本時間14日から、ナ・リーグ王者の座をかけドジャースと対戦。今季レギュラーシーズンでの対戦成績は6戦6勝と、好相性となっています。