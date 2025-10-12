◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ3−1カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

カブスはナ・リーグ地区シリーズ第5戦でブリュワーズに敗れ、シリーズ敗退が決定。ドジャースが待つ優勝決定シリーズ進出は逃したものの、鈴木誠也選手が自身初のポストシーズン(PS)で3本塁打を放つなど、自慢の長打力をみせました。

今季、鈴木選手は前半戦では25本塁打、77打点を記録したものの、後半戦は約1か月間ノーアーチと失速。それでもシーズン終盤に4試合で5本の本塁打を放つなど、日本時間9月27日には日本人右打者初の30号＆100打点に到達し、レギュラーシーズンを32本塁打、103打点、打率.245の成績でした。

メジャー4年目で臨んだ自身初のポストシーズンでは、全8試合で31打数7安打、3本塁打、5打点、打率.226を記録。

ダルビッシュ有投手や松井裕樹投手所属のパドレスとのワイルドカートシリーズでは、初戦でシーズン終盤の勢いそのままポストシーズン初アーチを。3試合全て長打を記録するなど、2勝1敗でパドレスを下しました。

ブリュワーズとの地区シリーズでは、第2戦の初回に豪快な3ランを記録。この試合は落としますが、本拠地での第3戦、4戦と安打を記録します。2勝2敗で迎えた第5戦では、怪物新人のジェイコブ・ミジオロウスキー投手が投じた101.4マイル(約163キロ)を右中間スタンドへはじき返し、3本目のアーチを記録。ポストシーズン8試合中7試合で安打を記録し、7安打のうち2塁打が3本、本塁打が3本と長打力でチームをけん引しました。