¤­¤Î¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÁ´¹ñÃÏ°è°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ç¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºáÈï³²¤òËÉ¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢·Ù»ëÄ£Ä®ÅÄ½ð¤ÈÄ®ÅÄËÉÈÈ¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è°ÂÁ´¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ê¤É¤ª¤è¤½100¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æó´ü²ñ¥Þ¥ß¡¼¥·¥ó¥¬¡¼¥º¤Ë¤è¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²Î·à¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÈï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÄ®ÅÄ½ð´ÉÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î·ï¿ô¤Ï97·ï¤Ç¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï¤ª¤è¤½4²¯6000Ëü±ß¤ÈÁ°Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ò2²¯±ß°Ê¾å¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ä®ÅÄ·Ù»¡½ð¤Î¸Þ½½Íò¿¿»ü½ðÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈÈ¿Í¤Î¹ª¤ß¤Ê¸ÀÍÕ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÈÈ¿Í¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ËÉÈÈµ¡Ç½ÉÕ¤­ÅÅÏÃµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£