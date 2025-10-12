¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¡×½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ ¶â¾ëÍü¼Ó»ÒÁª¼ê¤¬°úÂàÉ½ÌÀ
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¶â¾ëÍü¼Ó»ÒÁª¼ê¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Áª¼êÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¾ëÍü¼Ó»ÒÁª¼ê¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤Ç»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡×
¶â¾ëÍü¼Ó»ÒÁª¼ê¤ÏÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Î30ºÐ¤Ç¡¢2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯63¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£
2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï57¥¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Ëå¤Î¹±Â¼Í§¹á»ÒÁª¼ê¤È¶¦¤Ë»ÐËåÂ·¤Ã¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸Ç¯¤Ë¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¸å¡¢¶¥µ»À¸³è¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¾ëÁª¼ê¤Ï12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¹±Â¼Áª¼ê¤Î¥»¥³¥ó¥É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢²þ¤á¤Æ¸©Ì±¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¾ëÍü¼Ó»ÒÁª¼ê¡ÖËÜÅö¤ËÀÐÀî¸©¤ÎÊý¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ÐËå¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀÐÀî¸©¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âè2»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¸½ºß¡¢Ç¥¿±8¤«·î¡£
º£¸å¤Ï¡¢»ÐËå¤Ç½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
