¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¡ª¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô ¥Û¡¼¥à¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á3Ï¢¾¡
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ï12Æü¡¢¥Û¡¼¥à3Ï¢Àï¤Î½éÀï¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
J2¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Ø¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Î¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤¤¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°È¾8Ê¬¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤¹¡£14Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤Î±ó¤¤µ÷Î¥¤«¤é¡¢·§Ã«¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤¬¹ë²÷¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡£º£ÅÙ¤ÏÂçß·¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¥·¥å¡¼¥È¡£µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë33Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÅèÅÄ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢3ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¤Ï3Ï¢¾¡¤Ç¡¢½ç°Ì¤ò8°Ì¤Ë¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò44¤Ë¿¤Ð¤·¡¢J2¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ6°Ì¤ÎÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò4¤Ë½Ì¤á¤Þ¤·¤¿¡£
