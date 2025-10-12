久保建英は「主役の重圧を受け止めている」　対戦前にブラジルメディアが高評価「野心を備えている」「最重要アタッカー」

ブラジル戦では久保がキーマンになるか(C)Getty Images

サッカー日本代表は10月14日、東京・味の素スタジアムでブラジル代表と対戦する。来年の北中米ワールドカップ（W杯）へ向けての強化を図るべく、さらに現在の日本チームの実力を見定める上でも、最も相応しい相手と言えるブラジルをホームで迎え撃つ。

10月10日のパラグアイ代表戦ではベンチから戦況を見守っていた、久保建英のブラジル戦出場へ期待が高まっている。左足首の怪我が長引きながらも10月シリーズに参加しており、ブラジルとのゲームではどのような形でピッチに立つのか、日本のサポーターも大いに気になるところだ。

今回、日本は故障による攻撃陣主力選手の未招集や離脱が相次ぐ中、久保が出場となれば、いつも以上にチームを引っ張る存在として重責を担うことになる。そして、その久保には対戦相手であるブラジルの地元メディアからも、日本の中心選手としての高い評価が送られている。

スポーツサイト『BOLAVIP』では現地時間10月11日、久保の特集記事を組んでおり、スキルやメンタル面をフォーカス。現在の日本チームにおける、久保の位置付けなども説いている。

ドリブルが大きな武器などと紹介するとともに、「クボはボールタッチの軽やかさと俊敏な動きで相手を圧倒する」とプレースタイルを伝え、さらに、「相手がブロックを固めてくる時や、攻撃にスピードを加えたい時にパスや突破で活性化させる存在だ」と綴っている。