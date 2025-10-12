¥¬¥¹¥ê¡¼¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¼Â¸½¤«¡¡³ÑÅÄÍµµ£¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì°ÜÀÒÀâ¤¬ºÆÇ³¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢»ØÅ¦¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
³ÑÅÄ¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À(C)Getty Images
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤ÎÍèµ¨·ÀÌó¤¬Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥ÈÁÓ¼º¤Î´íµ¡¤âÓñ¤«¤ì¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡£º£µ¨½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë¡¢F1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡³ÑÅÄ¤È¤ÎÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½½êÂ°¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ä¸ÅÁã¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÎÍèµ¨¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤â¸õÊä¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÂàÃÄ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ÑÅÄ¤ÏF1¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê³ÑÅÄ¤ÎÍèµ¨¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤À¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤¬2028Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¸½ºß¤âÌ¤·èÄê¤Î¤Þ¤Þ¡£¥¬¥¹¥ê¡¼¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê»ö¤¢¤ëËè¤Ë³ÑÅÄ¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌÆþ¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØFormulaNerds¡Ù¤Ç¤â¡¢10·î11Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ÎÍèµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÀê¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â³ÑÅÄ¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤â¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ä¡¢º£µ¨½øÈ×¤Ç¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï³ÑÅÄ¤âÍèµ¨¤Î¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Î²áµî¤Î³èÌö¤Ï¡¢Èà¤¬»ý¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÇ½ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤·¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤¬¡È¥ê¥¹¥¯¡É¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ä¥Î¥À¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¼«¤é¤ÎÂ®¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤òÂ¨ºÂ¤Ë¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¬±þ´ü´Ö¤âÃ»¤¯ºÑ¤à¤Ï¤º¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤ÎÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¢¥¬¥¹¥ê¡¼¤ÈºÆ¤Ó¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ç¥å¥ª¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Â¾¤Î¼ã¼ê¸õÊä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¾å²ó¤ë³ÑÅÄ¤Î·Ð¸³¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤¹´Ä¶¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤ÎÌ¤Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ë¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]