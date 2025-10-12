ÆüËÜÂåÉ½¡¢°ìÉôÈó¸ø³«¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ØËÜ³ÊÄ´À°³«»Ï¡Äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥²¡¼¥à·Á¼°¤ÎÎý½¬¤³¤Ê¤¹
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇÎý½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤«¤éÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¤ÎÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¤·¡¢25Ì¾¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÁÆ¬15Ê¬´Ö¤Î¸ø³«¥Ñ¡¼¥È¤¬½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÎý½¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç6ÂÐ6¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£11Æü¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¥²¡¼¥à·Á¼°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢TVer¤ÈABEMA¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡9Æü¤«¤éÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¤ÎÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¤·¡¢25Ì¾¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÁÆ¬15Ê¬´Ö¤Î¸ø³«¥Ñ¡¼¥È¤¬½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÎý½¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç6ÂÐ6¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£11Æü¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¥²¡¼¥à·Á¼°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢TVer¤ÈABEMA¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£