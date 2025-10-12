引退発表のアルバとメッシの“ホットライン”から2発！ 一時代のバルサを象徴するコンビもまもなく見納めに…
メジャーリーグサッカー（MLS）第21節が11日に行われ、インテル・マイアミがアトランタ・ユナイテッドに4−0で勝利した。
レギュラーシーズンにおけるホーム最終戦となったインテル・マイアミ。すでに、シーズン終了後の現役引退を発表している左SBジョルディ・アルバと、MFセルヒオ・ブスケツも揃ってスタメン出場した。すると同試合では、バルセロナ時代に何度も、何度も見せたFWリオネル・メッシとアルバのホットラインが炸裂。まずは52分、オーバーラップで最終ラインを破ったアルバが、自陣でボールを持っていたメッシからのロングパスを引き出すと、相手GKとの1vs1においては、ループという妙技でネットを揺らしてみせたのだ。反対に87分には、今度はメッシが背後に飛び出すと、アルバもドンピシャのタイミングでボールを供給。これを“神の子”が冷静に沈めている。
バルセロナでの在りし日を想起させる、メッシとアルバのホットラインから生まれた2ゴールもあり、4−0と勝利したインテル・マイアミ。現在、イースタン・カンファレンスで3位につける同クラブは、レギュラーシーズン最終節となるナッシュビル戦を終えた後、ファイナルシリーズへと進出する。
【ゴール】メッシのお膳立てを受けたアルバ
What a long ball from Messi 😱— Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025
What a chip from Jordi Alba 🤯
The duo connect for another insane goal. 👏 pic.twitter.com/aYdtdSj5cC
【ゴール】バルサで何度も見せたアルバからメッシ
Jordi Alba to Messi for his brace. 🔗— Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025
Goal number 26 for Messi on the season. pic.twitter.com/JuIh6BXQuI