ルヴァン杯決勝は柏vs広島に決定！ 12年ぶり3度目Vか、3年ぶり優勝か…11月1日に国立で激突
2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド決勝のカードが、「柏レイソルvsサンフレッチェ広島」に決まった。
準決勝は8日に第1戦が、12日に第2戦が行われた。川崎フロンターレと対戦した柏は第1戦で1−3の敗戦を喫し、第2戦でも4分に失点してしまう。それでも前半のうちに1点を返すと、後半に相手が退場者を出したことで数的有利を生かして3点を奪取。2戦合計スコア5−4の大逆転を収めた。一方、広島はアウェイ、ホームともに横浜FCを下し、2戦合計スコア4−1で決勝に駒を進めた。
柏の決勝進出は、準優勝の2020年以来、通算4度目だ。1999年に初優勝を果たし、2013年に2度目の優勝。12年ぶり3度目の大会制覇がかかる。広島の決勝進出は初優勝した2022年以来、通算4度目となり、2度目の大会制覇へ。
今季リーグ戦における同カードは2試合ともドロー決着。リーグ杯決勝での顔合わせは初となり、タイトルをかけて雌雄を決することになる。
決勝戦は11月1日の13時5分キックオフ予定。『国立競技場』にて行われ、試合の模様はフジテレビ系列での放送が予定されている。
