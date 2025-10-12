細谷真大2発！ 柏が大逆転でルヴァン杯決勝進出！ 川崎Fは痛恨の退場者で第1戦のリード生かせず
8日に行われた第1戦は、川崎Fがホームで3−1と先勝。川崎Fのスターティングメンバー変更は、第1戦の開始早々に負傷交代した三浦颯太と田邉秀斗の交代のみ。一方、逆転に大量点が必要な柏は、4人の先発変更を施してリベンジに臨んだ。
第2戦の均衡が破れたのは開始わずか4分、アウェイの川崎Fが早々にリードを広げる。右サイドで仕掛けた伊藤達哉のクロスは相手にブロックされるが、ペナルティエリア内で脇坂泰斗がこぼれ球を押し込んだ。
前半1点の反撃にとどまった柏は、ハーフタイムで3枚替えを敢行。すると55分、後半から投入された細谷真大が、小屋松知哉の縦パスに抜け出すと、完璧なファーストタッチで相手DFフィリップ・ウレモヴィッチのDOGSO（決定的な得点機会の阻止）による一発レッドカードでの退場を誘う。
ウレモヴィッチが一発退場🟥— スカパー！国内サッカー (@sptv_football) October 12, 2025
川崎フロンターレは10人に
🏆#ルヴァンカップ プライムラウンド
⚔️準決勝 第2戦#柏レイソル 1-1 #川崎フロンターレ
２戦合計 2-4
⌚️56分
🟥フィリップ ウレモヴィッチ（川崎フロンターレ）
スカパー！で全試合LIVE配信中📹https://t.co/Ow1PmOUTuE pic.twitter.com/1wbb6wkaGx
10人となった川崎Fが5−3−1のブロックを敷いて守りを固める。柏は攻めあぐねる時間が続いたが、73分に2戦合計スコアで1点差に詰め寄る。左のショートコーナーから素早く繋いでゴールに近づき、最後は仲間隼斗が左足でねじ込んだ。
そして77分、柏が完全に振り出しへ戻した。左サイドの深い位置に抜け出した仲間が、見事なファーストタッチで相手DFを剥がし、右足でピンポイントクロスを供給。ゴール前の細谷がヘディングシュートを叩き込んだ。
その後も押し込み続ける柏は、後半アディショナルタイム3分に大逆転成功。仲間の浮き球をペナルティエリア内で受けた細谷が、相手DFを背負いながら反転して前を向き、右足を振り抜いてゴールに突き刺した。
試合はこのまま終了し、柏が準優勝の2020年以来、4度目の決勝進出を果たした。決勝戦は11月1日に行われ、12年ぶり3度目の大会制覇を目指す柏は、サンフレッチェ広島と『国立競技場』で対戦する。
【スコア】
柏レイソル 4−1（合計スコア5−4） 川崎フロンターレ
【得点者】
0−1 4分 脇坂泰斗（川崎F）
1−1 26分 垣田裕暉（柏）
2−1 73分 仲間隼斗（柏）
3−1 77分 細谷真大（柏）
4−1 90＋2分 細谷真大（柏）
【ゴール動画】柏vs川崎F
👏GOAL— スカパー！国内サッカー (@sptv_football) October 12, 2025
アドバンテージをもってアウェーに乗り込んだ川崎がリードを広げる！
🏆#ルヴァンカップ プライムラウンド
⚔️準決勝 第2戦#柏レイソル 0-1 #川崎フロンターレ
２戦合計1-4
⌚️4分
⚽#脇坂泰斗（川崎フロンターレ）
スカパー！で全試合LIVE配信中📹https://t.co/Ow1PmOUTuE pic.twitter.com/q4yVLCJgZ2
👏GOAL— スカパー！国内サッカー (@sptv_football) October 12, 2025
ボール奪取から美しいパスワークで #柏レイソル がすぐさま取り返す！
垣田はルヴァンカップ５ゴール目⚽
🏆#ルヴァンカップ プライムラウンド
⚔️準決勝 第2戦#柏レイソル 1-1 #川崎フロンターレ
２戦合計 2-4
⌚️26分
⚽#垣田裕暉（柏レイソル）
スカパー！で全試合LIVE配信中📹… pic.twitter.com/8wEOX3wE1Y
👏GOAL— スカパー！国内サッカー (@sptv_football) October 12, 2025
早いリスタートから数的優位の柏レイソルが追加点！
２戦合計3-4で１点差に！
🏆#ルヴァンカップ プライムラウンド
⚔️準決勝 第2戦#柏レイソル 2-1 #川崎フロンターレ
２戦合計 3-4
⌚️73分
⚽#仲間隼斗（柏レイソル）
スカパー！で全試合LIVE配信中📹https://t.co/Ow1PmOUTuE pic.twitter.com/AboDjauAcn
👏GOAL— スカパー！国内サッカー (@sptv_football) October 12, 2025
ホーム #柏レイソル が立て続けに得点！！#細谷真大 のゴールで２戦合計4-4に！
🏆#ルヴァンカップ プライムラウンド
⚔️準決勝 第2戦#柏レイソル 3-1 #川崎フロンターレ
２戦合計 4-4
⌚️77分
⚽#細谷真大（柏レイソル）
スカパー！で全試合LIVE配信中📹https://t.co/Ow1PmOUTuE pic.twitter.com/LcRawEr4zD
👏GOAL— スカパー！国内サッカー (@sptv_football) October 12, 2025
これぞストライカー！#細谷真大 の2ゴール目で２戦合計5-4！
ついに柏レイソルが逆転！
🏆#ルヴァンカップ プライムラウンド
⚔️準決勝 第2戦#柏レイソル 4-1 #川崎フロンターレ
２戦合計 5-4
⌚️90+2分
⚽#細谷真大（柏レイソル）
スカパー！で全試合LIVE配信中📹https://t.co/Ow1PmOUTuE pic.twitter.com/XhNRN6Djcd