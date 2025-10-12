2025Ç¯10·î13Æü¤Î±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Á¤¦¤ªºÂ¡× ¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤Î¡ÚËèÆü¤Ò¤È¤³¤ÈÀê¤¤¡Û
¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤¬ÅþÍè¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾å¼ê¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¡£
°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ë¤È¼þ°Ï¤È¾×ÆÍ¤·¤½¤¦¡£¥½¥Õ¥È¤ÊÂÖÅÙ¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤È¡ý¡£
Â¾ÎÏËÜ´ê¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤â¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Î©¿´¤ò´Ó¤ÄÌ¤½¤¦¡£
¼þ°Ï¤«¤é¤Î¶¨ÎÏ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡£
µ¤»ý¤Á¤¬Æâ¸þÅª¤Ë¡£1¿Í¤ÇÆÉ½ñ»°Ëæ¤¹¤ë¤È±¿µ¤¤Ï¾å¾º¡£
³°½ÐÀè¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë±¿¤¢¤ê¡£¤ª½Ð³Ý¤±¤Ï±ä´ü¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£»×¤¤ÀÚ¤êµã¤¤¤¿¤ê¶«¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤Ï¤º¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÎÉ¹¥¡£²áµî¤Ë¥±¥ó¥«¤·¤¿¿Í¤È¤âº£Æü¤Ê¤éÃçÄ¾¤ê¤Ç¤¤½¤¦¡£
¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤¤Æü¡£¤¿¤À¤··ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¹¥Ä´Æü¡£Â¾¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò´Ó¤¤¤Æ¡£
Í·¤Ó¤Ë¥Ä¥¤¢¤ê¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢Í§¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¤«¤Ë¡£ÁÏºî³èÆ°¤ä¥®¥ã¥é¥ê¡¼½ä¤ê¤¬µÈ¡£
(Ê¸:¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
12°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
11°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
10°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
9°Ì¡§¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
8°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
7°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
6°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
5°Ì¡§¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
4°Ì¡§¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
3°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
2°Ì¡§¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
1°Ì¡§¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
