がん闘病中の石橋貴明、約9ヶ月ぶりX更新 とんねるず特番に感謝「元気になります！」
食道がんと咽頭がんで闘病中のお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明が、12日に自身の公式Xを、今年1月2日以来、約9カ月ぶりに更新した。
【動画】休養前最後は…ワンフーへのドッキリを仕掛けた石橋貴明
北海道札幌市のコミュニティ放送局・ラジオカロスサッポロは、同日に『とんねるずのおかげです！』と題した特番を放送。とんねるず名義の楽曲や関連エピソードなどをリスナーから募集し、番組内で紹介された。
石橋は「ラジオカロスサッポロ！楽しくYouTubeで聞いてます！沢山メッセージをありがとう！元気になります！ゴカク魂！！！」と、同番組に反応する形で投稿。久々の投稿にファンからは「貴さん早く元気になってください！応援してます！」「貴明さん！聞いてくれてありがとうございます！全国のワンフーみんなみんな魂！！」「貴さん 久しぶりのメッセージ感涙です 早く元気になれるようお祈りしてます！魂！」などの声が寄せられている。
石橋は、2025年4月に、自身のYouTubeチャンネルで「私、石橋貴明から皆さんにお知らせがございます」と切り出すと「去年の秋から、ちょっと体調が良くなくてですね。なんとか頑張って働いていたんですけども、今年の2月にあまりにも体の調子が悪くて、病院で検査しましたところ、がんになってしまいました」と告白。「場所は食道です。見ていただいた先生の話によると、早期に見つかったということで、少し安心しているんですが、ちょっとそのために、入院をして、手術をして、体力が戻るまで、しばらくの間、貴ちゃんねるずを含め、芸能活動を少しお休みするということになりました」と打ち明けた。
その後、所属事務所を通じてコメントを発表し「まず今闘っている病気についてですが、私のYouTubeチャンネルにおいて、初期の食道癌とお伝えしましたが、実際は、咽頭癌も併発しておりました。現在は、無事手術を終えましたが、快復までは、今しばらく時間がかかる見込みです」と伝えていた。
【動画】休養前最後は…ワンフーへのドッキリを仕掛けた石橋貴明
北海道札幌市のコミュニティ放送局・ラジオカロスサッポロは、同日に『とんねるずのおかげです！』と題した特番を放送。とんねるず名義の楽曲や関連エピソードなどをリスナーから募集し、番組内で紹介された。
石橋は「ラジオカロスサッポロ！楽しくYouTubeで聞いてます！沢山メッセージをありがとう！元気になります！ゴカク魂！！！」と、同番組に反応する形で投稿。久々の投稿にファンからは「貴さん早く元気になってください！応援してます！」「貴明さん！聞いてくれてありがとうございます！全国のワンフーみんなみんな魂！！」「貴さん 久しぶりのメッセージ感涙です 早く元気になれるようお祈りしてます！魂！」などの声が寄せられている。
その後、所属事務所を通じてコメントを発表し「まず今闘っている病気についてですが、私のYouTubeチャンネルにおいて、初期の食道癌とお伝えしましたが、実際は、咽頭癌も併発しておりました。現在は、無事手術を終えましたが、快復までは、今しばらく時間がかかる見込みです」と伝えていた。