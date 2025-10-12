岸田オリックスの１年目が終焉を迎えた。日本ハムとのＣＳファーストステージ第２戦（１２日の、エスコン）は４―３とリードで迎えた８回、オリックスは岩崎がレイエスに右翼線に２点適時打を許し、４―５と逆転負け。ファーストＳ敗退となった。

勝利の光は見えていた。先発・宮城が３点を失ってまさかの３回降板。紅林の３ランで１点をリードし、２番手としてマウンドに上がった九里が７回まで４イニングを４安打無失点の力投で追加点を与えない。しかし、３番手・岩崎が８回に二死一、二塁のピンチを招くと、３番・レイエスにストレートを逆方向に弾き返され、一走・矢沢も一気に本塁突入。執念の継投はあと一歩で実らなかった。オリックス打線も４回以降の追加点を奪えず、投手陣に負担を強いる形となった。

岸田監督は「現状では（日本ハムと）力の差があった。結果として受け止める。負けて悔しい思いを次に向けての糧にしていきたい」と思いを口にした。

就任１年目の今季は山下、森と投打の主軸をケガで欠き、優勝争いには加われなかったが、３位をキープ。覇権奪回へ、来季の巻き返しに期待がかかる。