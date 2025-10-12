¡Ú²£ÉÍ£Â£Ã¡Ý£Æ£ÅÌ¾¸Å²°¡ÛÂè£²¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä²£ÉÍ£Â£Ã¡¦¥­¥ó¥°¡á²£ÉÍ¹ñºÝ¥×¡¼¥ë¡Ê¡Ê£Ã¡Ë£Â¡¥£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡Ë

¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤Ê£Â¥ê¡¼¥°£±Éô¡Ê£Â£±¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¹ñºÝ¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÃÏ¶è¤Î²£ÉÍ£Â£Ã¤Ï£Æ£ÅÌ¾¸Å²°¤Ë£¸£¸¡½£¹£±¤Ç¡¢Àîºê¤ÏÉÙ»³¤Ë£·£¸¡½£¸£¸¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÇÔ¤ì¤¿¡£

¡¡²£ÉÍ£Â£Ã¤ÏÂè£±¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¥é¥Ù¥Ê¡¢¿¹°æ¤é¤Ç£²£³ÆÀÅÀ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÙÉ¹³¡Ê¤­¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤¿Á°È¾¤ò£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÂè£³¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤é¤ì¤ë¤â¡¢Âè£´¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë°ÂÆ£¤¬£²ËÜ¤Î£³ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÌÔÄÉ¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤­¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£²£°ÆÀÅÀ¡£

¡¡Àîºê¤ÏÂè£±¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¥¢¥ì¥ó¡¢ÄÅ»³¤é¤Î³èÌö¤Ç£²£·ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Á°È¾¤ò£³ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¼ºÂ®¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£