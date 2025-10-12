スズキ新型「コンパクトSUV」発表に大反響！ 「約90万円オトク」な装備充実の“4WDモデル”に「スズキとは思えない贅沢な仕様」との声も！ “メーカー初パワーユニット”搭載の「eビターラ」最高級モデルに熱視線！

スズキで一番豪華!? 最高級モデルに反響集まる！

スズキが2025年9月16日に発表した新型電気SUV「e-VITARA（eビターラ）」は、同社初の本格的なBEV（バッテリー式電気自動車）として大きな注目を集めています。

発売は2026年1月16日を予定しており、すでに欧州市場では先行受注が始まっています。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”スズキ新型「コンパクトSUV」です！（30枚以上）

スズキが得意とする“実用性と手頃さ”に電動化技術を融合させた、まさに次世代SUVの象徴といえるモデルです。

なかでも、最も高価かつ装備が充実している最上級モデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

ツートンカラーの内装がお洒落！ 最高級モデルの気になる仕様とは？

eビターラは2024年11月にイタリア・ミラノで初公開されました。

生産拠点はインドに置かれ、今後は100か国以上で販売されるグローバルモデルとして展開されます。

電動専用プラットフォーム「HEARTECT-e」を新たに採用し、モーター、インバーター、トランスアクスルを一体化したコンパクトな駆動ユニット「eAxle」を搭載。

効率とスペース性能を両立させた新世代の設計です。

設定されるグレードは、49kWhバッテリーを搭載する「X」と、61kWhの大容量バッテリーを備える上級仕様「Z」の2種類。

Zグレードには2WDと4WDがあり、なかでも最上級モデルにあたるのが「Z 4WD」です。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mm、ホイールベース2700mmと、街乗りにもアウトドアにも使いやすい絶妙なバランス。

最低地上高は185mmと高く、軽度な悪路にも対応します。

デザインは「ハイテク＆アドベンチャー」をテーマに掲げ、SUVらしい力強さと先進的な印象を融合。

全車に18インチアルミホイールを装着し、デザイン性と空力性能、軽量化を両立しました。

ボディカラーは5色展開で、そのうち4色はブラックルーフの2トーン仕様。

アクティブな印象を際立たせます。

インテリアは、12色から選べるアンビエントライトや、メーターとナビを統合したインテグレーテッドディスプレイなどを採用し、先進感あふれるコックピット空間を演出。

インテリアカラーはブラウンまたはブラックで、素材はレザー調とファブリックのコンビシートです。

さらにZグレードでは、ガラスルーフや運転席10WAYパワーシート、8スピーカーの「Infinity」オーディオシステムなどを装備。快適性と上質感を一段と高めています。

安全装備も抜かりなく、全車に「スズキ セーフティ サポート」を標準搭載。

衝突被害軽減ブレーキや車線維持支援機能のほか、全方位モニター用カメラも備わり、駐車時の安心感を大きく向上させています。

注目のZ 4WDは前後にモーターを配置するデュアルモーター方式を採用。

システム最高出力は135kW（約184ps）、最大トルクは307Nmを発揮します。

電動4WDシステム「ALLGRIP-e」により、前後の駆動力を自動制御。路面状況に応じて「オートモード」と「トレイルモード」を切り替え、雪道やぬかるみでも安定した走行を可能にしています。

バッテリーは安全性と耐久性に優れたリン酸鉄リチウムイオン（LFP）を採用し、水冷式によって長寿命化を実現。

8年または16万kmの保証が付き、ユーザーの安心感を支えます。

航続距離はWLTCモードで最大472kmを達成。急速充電にも対応し、90kW出力なら約45分で80％まで充電可能です。

なお、「eビターラ Z 4WD」の価格（消費税込み）は492万8000円。ただし全グレードが「CEV補助金」対象で87万円が交付されるため、実質価格は405万8000円となります。

そんな最上級モデルについて、ネット上では早くもさまざまな声が上がっています。

「スズキとは思えないほど贅沢な仕様」「補助金込みなら意外と手が届く」「航続472kmなら日常使いに十分」「デザインが今っぽくて良い」「4WDだと雪国でも安心そう」「スズキらしいコスパの良さが感じられる」「充電45分なら実用性も高い」「海外生産でも品質に期待している」など、期待と注目が入り混じった反応が目立っているようです。