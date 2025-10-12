½÷Í¥¡õ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î2¿Í¡ªRay㋲¡¦ÃæÂ¼Î¤ÈÁ¡ß»°±ºÍýÆà¤¬¸ì¤ë¡Ö»Å»ö´Ñ¡×¤È¤Ï¡©
Ray㋲¤¿¤Á¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È♡ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃç¤Î¤è¤µ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Ray㋲¤ÎÃæÂ¼Î¤ÈÁ¡õ»°±ºÍýÆà¤Ç¥±¥ß¤ò·ëÀ®¤·¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷Í¥¶È¤È¥â¥Ç¥ë¶È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò¤â¤ÄÎ¤ÈÁ¤ÈÍýÆà¤Ë¤è¤ë¡¢»Å»ö´Ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¢¤ì¡ª
É½¸½¼Ô¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¥È¡¼¥¯¡Ú¤ê¤Û¡ß¤ê¤Ê¡Û
½÷Í¥¶È¤È¥â¥Ç¥ë¶È¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÎ¤ÈÁ¤ÈÍýÆà¡£ÀË¤·¤Þ¤ºÅØÎÏ¤Ç¤¤ëÀ³Ê¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¡¢»Å»ö´Ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
±¦¤«¤é¡¢ÃæÂ¼Î¤ÈÁ¡¢»°±ºÍýÆà¡£
½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Õ¤¿¤ê
ÃæÂ¼Î¤ÈÁ¡Ê°Ê²¼¡¢Î¤ÈÁ¡Ë¡§¡ÖÍýÆà¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢½÷Í¥¤òÀè¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈRay¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×
»°±ºÍýÆà¡Ê°Ê²¼¡¢ÍýÆà¡Ë¡§¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Î¤ÈÁ¡§¡Ö»ä¤ÏÀè¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é½÷Í¥¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¡£¡È½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¡É»÷¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¤±¤ÉÆ»¤Î¤ê¤ÏµÕ¡£¤À¤«¤éÍýÆà¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×
ÍýÆà¡§¡Ö¤Þ¤À¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÏÀõ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ray¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é´é¤äÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Î¤ÈÁ¡§¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÉ½¾ð¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×
ÍýÆà¡§¡Ö¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£É½¾ð¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
Î¤ÈÁ¡§¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£»ä¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¼«Ê¬¤È°ã¤¦À³Ê¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë»¨»ï¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£½÷Í¥¤È¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¡¢Áê¸ßºîÍÑ¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤À¤è¤Í¡×
ÍýÆà¡§¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë´ü´Ö¤ÎRay¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê³«Êü´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡£Ìò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Î¤ÈÁ¤µ¤óÅª¤ËÎ¾Êý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Î¤ÈÁ¡§¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤É¡¢½÷Í¥¤Î»Å»ö¤òRay¤Î»ïÌÌ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤ÎÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×
ÍýÆà¡§¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
Î¤ÈÁ¡§¡ÖRay¤ÎÀèÇÚ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿´ë²è¤ò¤ä¤é¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÌò¤ÎÀßÄê¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤«¡¢¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×
ÍýÆà¡§¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤½¤¦¡ª¤¤¤Ä¤«¼ç±é¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ray¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Î¤ÈÁ¡§¡Ö½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌ´¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Í¡×
¡È¤É¤Á¤é¤â¡É¤Ê»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸
Î¤ÈÁ¡§¡Ö½÷Í¥¤Î¸½¾ì¤Ø¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Î¥·¡¼¥ó¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤¦¤Î¤Í¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆRay¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Î°áÁõ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤«¤Ê¢ö¡×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¬Âç¤¤¤¡£½÷Í¥¤È¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤¬Á´Á³°ã¤ï¤Ê¤¤¡©¡×
ÍýÆà¡§¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡£¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
Î¤ÈÁ¡§¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â½÷Í¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤À¤È»×¤¦¡©¡×
ÍýÆà¡§¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ï¤ê¤È¤Î¼ÂÎÏº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤Î¤¢¤È¤Ë»Ä¤ë²ù¤·¤µ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸å²ù¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼¡¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
Î¤ÈÁ¡§¡Ö¤½¤³¤¬¡¢½÷Í¥¤ÎÆñ¤·¤µ¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤È¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤è¤Í¡£»ä¤â°ì½ï¡×
ÍýÆà¡§¡ÖºîÉÊ¤ò»£¤ê½ª¤¨¤¿Ã£À®´¶¤ÏÌ£¤ï¤¨¤ë¤±¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¡×
Î¤ÈÁ¡§¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¤Ã¤È»ä¤¿¤Áº¬¤¬Éé¤±¤º·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ½÷Í¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
¤À¤«¤é½÷Í¥°ìËÜ¤Ë¤·¤Ü¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡×
ÍýÆà¡§¡Ö»ä¤â¡¢¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ray¤Î»£±Æ¤ËÍè¤ë¤Èµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
Î¤ÈÁ¡§¡Ö²Ä°¦¤¯¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤ó¤Í¡£»ä¤â¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¤ë¡ª¡×
ÍýÆà¡§¡Ö½÷Í¥¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ëÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÇËá¤«¤ì¤ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡£¤É¤Ã¤Á¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×
Î¤ÈÁ¡§¡Ö½÷Í¥°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢¥â¥Ç¥ë°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¹¤´¤µ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡È¤É¤Ã¤Á¤â¡É¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡ª¡×
