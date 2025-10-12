¶áÆ£Àé¿Ò¡¢É×¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÂÀÅÄ¡õ1ºÐ»°½÷¤È¤Î¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤ÇÆ´¤ì¡×¡Ö¿Æ¶á´¶Í¯¤¯¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬10·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤È»°½÷¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÂÀÅÄ¡õ¶áÆ£Àé¿ÒÉ×ºÊ¡¢1ºÐ¼¡½÷Êú¤¨¾Ð´é
¶áÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤êÅÚÍËÆü¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÂÀÅÄ¤È´ó¤êÅº¤¤»°½÷¤òÉ¨¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤ª·Î¸Å¤ÎÁ÷·Þ¤Î¤¿¤á¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Þ¥Þ¡×¤Èº°¿§¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë»°½÷¤ÎÊý¤Ë´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¼¡½÷¤¬°ò·¡¤ê±óÂ¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª°ò¤µ¤ó¤Ç¤´ÈÓ¡×¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤´ÈÓ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë»°½÷¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤ÉÅÚÍËÆü¤ÎÆü¾ï¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡ÖÌþ¤·¡×¡ÖÆü¾ï¤Ë¿Æ¶á´¶Í¯¤¯¡×¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤ÇÆ´¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÆ£¤ÏÂÀÅÄ¤È2015Ç¯9·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2017Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2019Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯8·î26Æü¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë»°½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¶áÆ£Àé¿Ò¡¢É×¡¦ÂÀÅÄÇîµ×¤È»°½÷¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡¶áÆ£Àé¿Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
