超特急、山田涼介＆HANAとの共演に意気込み「負けていられない」【ZOZOFES】
【モデルプレス＝2025/10/12】9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が12日、神奈川・K アリーナ横浜にて開催のファッションと⾳楽が交差するスペシャルイベント「ZOZOFES」に出演。パフォーマンスを披露する前に報道陣の囲み取材に応じ、意気込みを語った。
【写真】超特急メンバー、体脂肪率6％の肉体美
「ZOZOFES」への出演が決まった時の心境を尋ねられると、タカシ（松尾太陽）は「すごく光栄だと思いました」などとコメント。タカシの言葉を受け、リョウガ（船津稜雅）は「何よりも出演陣が、HANAさんとLEO様（山田涼介）ということで。HANAさんと山田先輩ということで。勝手に後輩になっちゃってるんですけど、非常に豪華なので負けていられないなという気持ちと共に僕たちらしいパフォーマンスをしたいなと思いました」と語った。
「ステージで注目してほしいポイント」について、ユーキ（村田祐基）は「45分間のお時間を頂いているので、超特急の魅力をすべて注ぎ込んだ“ジャンルレス”なパフォーマンスにぜひ注目して頂けたらなと思います」とコメント。「普段披露する機会の少ない楽曲も入れていますので、この貴重なライブをぜひ見て頂けたらなと思います」と目を輝かせた。
シューヤ（志村秀哉）は「超特急としても久しぶりのライブになります。新曲の『NINE LIVES』もライブでは初パフォーマンスになりますので、みなさんに負けないようにこのフェスを最高に盛り上げていきたいと思います」と意気込んだ。
ZOZOFESは、ZOZOTOWNが誕生した2004年と現在をつなぐ「Y2K」をテーマに、これまでの感謝を込めて開催する、ファッションと音楽が交差するスペシャルイベント。DAY1にはHANAのほか、Ryosuke Yamada（山田涼介）、超特急が、DAY2にはLE SSERAFIM（ルセラフィム）、YOASOBI（ヨアソビ）が出演。総勢5組のアーティストとともに、ZOZOTOWNの企業理念である「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」を体現し、20年間の感謝をファッションと音楽に乗せて届ける。（modelpress編集部）
◆超特急、山田涼介＆HANAとの共演に意気込み
◆「ZOZOFES」2日間開催 総勢5組のアーティスト出演
