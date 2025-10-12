µÈÃÓ»ÍÃÊ¡¡2Ç¯Á°¤Î½ÉÂê¤ò²Ì¤¿¤¹¡¡²Ã¸ÅÀîÀÄÎ®Àï3ÈÖ¾¡Éé¤ÇÂÔË¾¤Î1¾¡
¡¡¾´ý¤Î¼ã¼ê´ýÀï¡¢Âè15´ü²Ã¸ÅÀîÀÄÎ®Àï·è¾¡3ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤¬12Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Àè¼ê¡¦µÈÃÓÎ´¿¿»ÍÃÊ¡Ê20¡Ë¤¬ºôÌÚ´´ÂÀ»ÍÃÊ¡Ê27¡Ë¤Ë105¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£µÈÃÓ¤¬º¸ÈþÇ»¡¢ºôÌÚ¤Ï´çÌÚ¡Ê¤¬¤ó¤®¡Ë¤Ë¹½¤¨¡¢³Ñ¡¢¶ä¡¢·Ë¤Ë¤è¤ë¹¶¤á¤ÇºôÌÚ¿Ø¤òÆÍÇË¡£ºÇ¸å¤ÏÈô¼Ö¤â²ÃÀª¤µ¤»¡¢¤È¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÏÂè1¶É¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç°ìµ¤¤Ë¤¤¤¤¾´ý¤ò»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µÈÃÓ¤Ï»°ÃÊ¤À¤Ã¤¿2Ç¯Á°¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Æ£ËÜ½íÏ»ÃÊ¡Ê20¡Ë¤Ë2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¾©Îå²ñ°÷½éÍ¥¾¡¤Î²÷µó¤òÆ¨¤·¤¿¡£3ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤ÎÂÔË¾¤Î1¾¡¤òÎå¤ß¤Ë¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëºôÌÚ¤Ï¡Ö¼õ¤±¤ÎÁªÂò¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡£Âè2¶É¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÁ´Éô½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¡£13Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÂè2¶É¡£ºôÌÚ¤¬¾¡¤Ã¤Æ1¾¡1ÇÔ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸á¸å¤ËÂè3¶É¤¬»Ø¤µ¤ì¤ë¡£