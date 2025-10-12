¤¤¤¶Ê¡²¬¡ª¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡¡ÌÀÆü»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤³¤Î¥Î¥ê¤Ç¡ÖÊÑ¹¹½ÐÍè¤ë¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¡þCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡½£´¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¡£15Æü¤«¤éÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¹Ô¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤è¡£ÌÀÆü¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥Î¥ê¤Ç¡£¸þ¤³¤¦¤Ï¤À¤¤¤Ö¶õ¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤·¡£ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÁ°³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë¼çË¤¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇµÕÅ¾¡£¿·¼é¸î¿À¤¬9²ó¤òÍÞ¤¨¤ë¸«»ö¤Ê¾¡Íø¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤âÀª¤¤¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡£¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛÁü¤Ç¡£ËÍ¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ñ¥ê¡¼¥°¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÌÀÆü¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÎý½¬¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·¾±À¯¸¢²¼¤Ç½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¡£¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÄ©¤à¡£