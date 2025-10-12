Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Ç20Âå¤Î½÷À­¤¬¼«Âð¤ÇÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï12Æü¸á¸å¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

12Æü¸áÁ°3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¾®ÎÓ»ÔºÙÌî¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À­¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÏÆ¤äÇØÃæ¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤â¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ö·ïÅö»þ¡¢½÷À­¤Ïµ¯¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Ï¸¼´Ø¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢½÷À­¤ò»É¤·¤¿¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤Ï12Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢¾®ÎÓ»ÔºÙÌî¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦À¾¿åÎ®¸÷À¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤«¤é¤Ï¶§´ï¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï½÷À­¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£