½÷À¤¬¼«Âð¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¡¡Æ¨Áö¤ÎÃË¤ò¶ÛµÞÂáÊá¡¡µÜºê
12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Ç20Âå¤Î½÷À¤¬¼«Âð¤ÇÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï12Æü¸á¸å¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¸áÁ°3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¾®ÎÓ»ÔºÙÌî¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÏÆ¤äÇØÃæ¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢½÷À¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Ï¸¼´Ø¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢½÷À¤ò»É¤·¤¿¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤Ï12Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢¾®ÎÓ»ÔºÙÌî¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦À¾¿åÎ®¸÷À¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é¤Ï¶§´ï¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
