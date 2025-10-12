¡Ú À¸¸«°¦ÎÜ ¡Û ¡ÖTGCËÌ¶å½£¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡ÀÖ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¡Â¿ºÌ¤Ê°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª
¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖTGCËÌ¶å½£¡×½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤ä°Û¤Ê¤ë°áÁõ¤Ç¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú À¸¸«°¦ÎÜ ¡Û ¡ÖTGCËÌ¶å½£¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡ÀÖ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¡Â¿ºÌ¤Ê°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª
À¸¸«°¦ÎÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖTGCËÌ¶å½£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈºÆ²ñ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÇò¤¤Éý¹¥Ù¥ë¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ê£¿ôËç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Èù¾Ð¤ß¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÀ¸¸«¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¶â¿§¤Î¥Õ¡¼¥×¥Ô¥¢¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãã¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤â¡£¶â¿§¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ä»ØÎØ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬Á´ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤òÈ±¤Ë·ë¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÂç¤Ö¤ê¤Î¶ä¿§¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°áÁõ¤¼¤ó¤Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¡ÖÀÖ¤Î°áÁõ¤âÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤µ¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û