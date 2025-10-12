¡Ú HANA¡¦KOHARU ¡Û¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê½õ¸À¤â¡¡¡Ö ¡È ¡»¡»¤Î½© ¡É ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ß ²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é
£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¡ÖZOZOTOWN¡×¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖZOZOFES¡×³«ºÅÄ¾Á°¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¡¢½Ð±éÄ¾Á°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú HANA¡¦KOHARU ¡Û¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê½õ¸À¤â¡¡¡Ö ¡È ¡»¡»¤Î½© ¡É ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ß ²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é
¡ÖZOZOFES¡×¤Ï¡¢ZOZOTOWN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢2004 Ç¯¤È¸½ºß¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖY2K¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤È°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤È¤Î¸òº¹¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢
MAHINA¤µ¤ó¤¬¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¦¤ó¤¦¤ó¤ÈÁêÄÈ¡£
NAOKO¤µ¤ó¤Ï¡È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ê¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤òÃå¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¡¼¥¹¤ËÆþ¤ë¡£
¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê³Ê¹¥¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤â¥Î¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²ÎÀ¼¤äµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡É¤ÈÆü¤´¤í¤Î²»³ÚÀ©ºî¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¿³ººÃæ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤âÏÃ¤¬µÚ¤Ó¡¢KOHARU¤µ¤ó¤Ï¡È¡ÖNo No Girls¡×¤Î£µ¼¡¿³ºº¤Î¤È¤½é¤á¤Æ¥×¥í¤ÎÊý¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦¹âÍÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¶¯¤¤¤¾¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë£µ¼¡¿³ºº¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼«¿È¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖMy Body¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçË»¤·¤ÎHANA¡£
¡Ö¡»¡»¤Î½©¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡©¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢MOMOKA¤µ¤ó¤Ï¡È¡Ö±¿Æ°¤Î½©¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿·¶Ê¤Î»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ÊHANA¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£½µ¤Ë3¡¢4¤Ç¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥à¥Ã¥¥à¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢KOHARU¤µ¤ó¤Ï¡È¡ÖÌë¿©¤Î½©¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£¡ÖÌë¿©¤ÏËèÆü¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û