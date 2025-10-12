◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク3―3ヤクルト（12日、西都原運動公園野球場）

ソフトバンクの育成4年目、井粼燦志郎投手（21）が約4月ぶりに実戦復帰を果たした。

5回に2番手でマウンドに上がると、最初の打者を二ゴロに打ち取った。その後、制球が定まらず2者連続四球でピンチを招いたが、右飛、空振り三振としてピンチをしのいだ。「楽しんで投げようと思ったけど、緊張してしまった」と振り返った。

6回は2者連続空振り三振。続く打者に右翼線への二塁打を許したところで降板した。1回⅔を投げて1安打無失点、3奪三振。最速は自己タイの154キロだった。

牧田和久2軍ファーム投手コーチ（40）は「彼の持ち味は真っすぐの強さ。（5回の）四球を出した時、球を離すタイミングが早いことをなどを助言したら2イニング目よくなった」と話した。

井粼は福岡県内屈指の進学校、福岡高から育成ドラフト3位で入団。今季はウエスタン・リーグに5試合登板し0勝1敗、防御率2・30。5月5日の広島戦（タマスタ筑後）を最後に降格。6月下旬に腰椎分離症となり、リハビリ組で調整を続けていた。

10月7日、リハビリ担当投手コーチだった森山良二さん（62）の退団が発表された。「お父さんみたいな感じで。気を使わずに話せるし、感謝しかない。大好き」。井粼にとって特別な存在だった。

一昨年、3軍の試合で乱調続きだった。「どれだけやらかしても、前向きな失敗ならいい」。当時3軍監督だった森山さんからそう言葉をかけられたという。「前向きに投げられた」と振り返る。長いリハビリも森山さんがいたから笑いの絶えない調整だった。

10日、退団のあいさつをした森山さんから声をかけられ抱擁した。「期待してるけん、頑張れよ」―。「任せてください」。復帰登板を果たした右腕は、見守ってくれた猊祗瓩慮斥佞魘擦法⇒莎┐悗糧躍を誓った。（浜口妙華）