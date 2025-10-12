７７回目を迎えた前橋まつりにディズニーの仲間たちも参加しました。会場ではスペシャルパレードが行われまつりを盛り上げました。

１１日から始まった前橋まつり。２日目のスタートを飾ったのはミッキーマウスやミニーマウスなどディズニーのキャラクターが参加する「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」です。東京ディズニーリゾートは全国各地の大規模なイベントやお祭りでパレードを行っていて、県内では初めての開催です。

パレードは午前９時半にスタートし、本町２丁目の五差路交差点から県庁前までの約９００メートルを１時間かけて行進しました。パレードには市内の小学生８０人もキッズダンサーとして参加し、楽曲「ジャンボリミッキー」に合わせてキャラクターと踊りながら沿道を埋めた人たちを魅了しました。

前橋市はパレードによる混雑に対応するため電車や路線バスを増便したほか、市が所有する駐車場も開放したということです。

また前橋公園には人気キャラクター、ダッフィーのぬいぐるみと同じ生地でラッピングされた「ダッフィーバス」が展示されました。記念撮影の列は最大で２時間待ちとなり、訪れた人は撮影やバスに直接触れるなどして楽しんでいました。