¡ÖÃå¤ë¤Î¤Ë3¿Í¤¬¤«¤ê¡×29ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¢¤ß¤Ã¤Á¤êà°µÇ÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ì¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë...¡×¤ÎÀ¼
¼«Ëý¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬¤¯¤Ã¤¤ê
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅì±À¤¦¤ß(29)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¤Îà°µÇ÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óá¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµì¥½Ï¢¶õ·³ÂÑG¥¹¡¼¥Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë60Ç¯Âå¤Î¥½Ï¢¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Ãå¤Æ¤¿Í¿°µÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÀïÆ®µ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿Í¿°µÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öµì¥½Ï¢¶õ·³ÂÑG¥¹¡¼¥Ä¤Î¸å¤í»Ñ¡£À¨¤¤°µÇ÷´¶¡£¡£!Ãå¤ë¤Î¤Ë3¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç20Ê¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿¸å¤í»Ñ¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£àÍ¿°µÉþá¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤ËÌ©Ãå¤·¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à°µÇ÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë!¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë...¡×¡ÖÂç¹¥Êª¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦·Ý½ÑÉÊ¤ä...¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£