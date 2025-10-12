勝みなみ、初優勝ならずも3000万円超獲得 4位の山下美夢有は1400万円ゲット
＜ビュイックLPGA上海 最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞秋のアジアシリーズ初戦はまれに見る激闘となった。世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）と5ホールに及ぶプレーオフを戦った勝みなみ。惜しくもツアー初優勝はならなかったが、単独2位の賞金20万2195ドル（約3082万円）を獲得した。
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？
今季は「AIG女子オープン」（全英）での2位など、これでトップ10入り6回目。年間獲得賞金は157万8162ドル（約2億4060万円）となり、賞金ランキングは13位に浮上。キャリアハイを更新している。山下美夢有は4位タイに入り、9万3173ドル（約1420万円）をゲット。賞金ランキングでは日本勢最上位の3位につけている。【日本勢の今大会獲得賞金額】カッコは日本円換算2位：勝みなみ 20万2195ドル（約3082万円）4位T：山下美夢有 9万3173ドル（約1420万円）18位T：畑岡奈紗 2万8229ドル（約430万円）26位T：吉田優利 1万9982ドル（約304万円）32位T：馬場咲希 1万6383ドル（約249万円）40位T：竹田麗央 1万1310ドル（約172万円）
