◇関西六大学野球秋季リーグ最終節2回戦 大商大4―3京産大（2025年10月12日 わかさスタジアム京都）

関西六大学野球の秋季リーグ最終節2回戦2試合が12日に行われた。大商大は延長10回タイブレークの末にサヨナラ勝利を挙げて、京産大の優勝を阻止。13日の大商大―京産大3回戦の勝者が今秋の優勝校となる。

最速149キロを誇る投打二刀流の中山優月（2年）が連盟最長を更新するリーグ8連覇に望みを繋いだ。

初回に3失点で先制されるも、先輩から「絶対に逆転するから」と励まされて立ち直った。持ち前の制球を取り戻して2回以降は無失点と変身し、9回3失点の力投。10回のサヨナラ勝利を呼んだ。

「（初回は）重圧を感じすぎてしまった。しっかりと修正し、低めに投げることができました」

智弁学園（奈良）3年夏に選出された高校日本代表でも投打二刀流として活躍した。今節は1回戦に「6番・中堅」で先発出場。敗れれば相手の優勝が決まる2回戦で先発登板を託され、起用に応えた。

「このチームに負けは似合わない。勝ち続けるのが大商大なので」

高瀬義和監督代行は「疲れました…。普段からプレッシャーのかかる実戦練習をやってきているので、試合では“いつも通り”と伝えていた。ここまで来られたので（3回戦も）いい試合がしたい」と気持ちを切り替えた。

◇中山 優月（なかやま・ゆづき）2005年（平17）8月21日生まれ、兵庫県洲本市出身の20歳。小3から洲本ゴンターズで野球を始めて投手と遊撃手。中学ではヤング淡路に所属。智弁学園（奈良）では1年秋に背番号19でベンチ入り。2年秋から背番号1を背負い、3年夏に甲子園初出場。大商大では1年春からリーグ戦出場。50メートル走6秒3、遠投115メートル。1メートル76、76キロ。右投げ左打ち。