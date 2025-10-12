¡Ö¿åÀÚ¤ê¡×À¤³¦°ì¤ÏÃ¯¤À¡¡¹âÃÎ¡¦¿ÎÍäÀî¤Ç149¿Í¤¬Ç®Àï
¡¡¿åÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤ËÀÐ¤òÅê¤²¤Æ¤Ï¤Í¤µ¤»¤ë¡Ö¿åÀÚ¤ê¡×¡£¤³¤ÎÏÓÁ°¤ò¶¥¤¦¡Ö¿ÎÍäÀî¹ñºÝ¿åÀÚ¤êÂç²ñ¡×¤¬12Æü¡¢¹âÃÎ¸©¤¤¤ÎÄ®¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸©Æâ³°¤Î149¿Í¤¬ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤Ê¤É4ÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤òÁè¤¦Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç22²óÌÜ¡£Âç²ñ¤Ç¤Î¿åÀÚ¤ê¤ÏÈôµ÷Î¥¤ä¤Ï¤Í¤¿²ó¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤â½ÅÍ×¤Ê¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤À¡£¡Ö¾¡¤Æ¤ë¡×ÀÐ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÁªÄê´ã¤âÉ¬Í×¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡×¤ò»ý¤Á¹þ¤àÌÔ¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¿åÌÌ¤ä²Ï¸¶¤Î¾õÂÖ¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ä¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ç¿¿·õ¤ËÅêÀÐ¡£Ç¯Îð¡¦ÀÊÌÌµº¹ÊÌ¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×ÉôÌç¤Ï²£ÉÍ»Ô¤«¤é»²Àï¤·¤¿¶µ°÷¸ôÇ«¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬Í¥¾¡¤òÊª¤Ë¤·¤¿¡£