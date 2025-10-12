斎藤新騎手や角田大和騎手らを輩出したポニーレース「第１５回ジョッキーベイビーズ」の決勝大会が１２日、東京競馬最終レース終了後に行われ、北海道地区代表の八嶋駿吏（しゅんり）君（１３）が優勝した。今回は全国７地区の予選会を勝ち抜いた小学５年〜中学１年の８人によって争われた。

相棒のユリにまたがり、すぐに先頭に立つと、外ラチ沿いを一気に加速。豪脚で他馬を寄せ付けなかった。「すごくうれしいです！言葉に表現できない」と笑顔。表彰式では、同レースに出場経験のある兄から「カメラマンのところで（馬が）物見しないように気をつけて」とアドバイスをもらったと明かすと、観客を沸かせていた。

昨年の地区予選では僅差の２着で涙をのんだが、初出場となる決勝では青に黄色の勝負服を着用。この勝負服はＪＲＡの馬主として１頭だけ出走させて亡くなったという“おじいちゃんの勝負服”。祖父・宗像義正さんは、宗像義忠元調教師の兄弟にあたり、今回は宗像元調教師に許可を得て着用に至ったことを明かした。八嶋君は「すごくかっこいい勝負服」とニッコリ。憧れは横山武史騎手。将来は「国内外でＧ１を勝てる横山武史騎手のようなジョッキーになりたいです」と力を込めた。