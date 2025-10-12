BUMP OF CHICKEN、新曲「I」が10月15日に配信リリース決定！TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ED映像ノンクレジット版も公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BUMP OF CHICKENの新曲「I」が、10月15日に配信リリース決定。Apple Music、Spotify、iTunesで事前予約がスタートした。

「I」は、現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のEDテーマとして書き下ろされた楽曲で、BUMP OF CHICKENにとって約1年ぶりの新曲となる。疾走感のあるサウンドの中で希望と焦燥が入り混じる、BUMP OF CHICKENらしいナンバーになっている。

ジャケットのアートワークは『ヒロアカ』の主人公である”デク”こと緑谷出久の鬼気迫る表情にクローズアップした印象的なビジュアルに仕上がっている。

さらにTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ED映像ノンクレジット版も公開された。「I」に乗せて次々と場面が紡がれていき、『ヒロアカ』の物語の軌跡を辿るような映像になっている。細部までこだわり抜かれたED映像を、何度も繰り返し見て楽しんで欲しい。

いよいよクライマックスに向けて動き出したTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』と、作品を彩り共に駆け抜けるBUMP OF CHICKENの新曲「I」に是非注目して欲しい。

●配信情報TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』EDテーマ「I」10月15日配信開始

事前予約はこちら

https://bumpofchicken.lnk.to/boc_i

●作品情報

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』

10月4日(土)放送開始

毎週土曜夕方5:30 読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット ※一部地域を除く

【スタッフ】

原作：堀越耕平(集英社 ジャンプ コミックス刊)

総監督：長崎健司

監督：中山奈緒美

シリーズ構成・脚本：黒田洋介

キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳

音楽：林ゆうき

アニメーション制作：ボンズフィルム

オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ

エンディングテーマ：「I」BUMP OF CHICKEN

【キャスト】

緑谷出久：山下大輝

死柄木弔：内山昂輝

オールマイト：三宅健太

オール・フォー・ワン：大塚明夫・神谷浩史

関連リンク

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』公式サイト

https://heroaca.com/

BUMP OF CHICKENオフィシャルサイト

https://www.bumpofchicken.com/