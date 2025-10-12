BUMP OF CHICKEN、新曲「I」が10月15日に配信リリース決定！TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ED映像ノンクレジット版も公開！
BUMP OF CHICKENの新曲「I」が、10月15日に配信リリース決定。Apple Music、Spotify、iTunesで事前予約がスタートした。
「I」は、現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のEDテーマとして書き下ろされた楽曲で、BUMP OF CHICKENにとって約1年ぶりの新曲となる。疾走感のあるサウンドの中で希望と焦燥が入り混じる、BUMP OF CHICKENらしいナンバーになっている。
ジャケットのアートワークは『ヒロアカ』の主人公である”デク”こと緑谷出久の鬼気迫る表情にクローズアップした印象的なビジュアルに仕上がっている。
さらにTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ED映像ノンクレジット版も公開された。「I」に乗せて次々と場面が紡がれていき、『ヒロアカ』の物語の軌跡を辿るような映像になっている。細部までこだわり抜かれたED映像を、何度も繰り返し見て楽しんで欲しい。
いよいよクライマックスに向けて動き出したTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』と、作品を彩り共に駆け抜けるBUMP OF CHICKENの新曲「I」に是非注目して欲しい。●配信情報
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』EDテーマ
「I」
10月15日配信開始
事前予約はこちら
https://bumpofchicken.lnk.to/boc_i
●作品情報
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』
10月4日(土)放送開始
毎週土曜夕方5:30 読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット ※一部地域を除く
【スタッフ】
原作：堀越耕平(集英社 ジャンプ コミックス刊)
総監督：長崎健司
監督：中山奈緒美
シリーズ構成・脚本：黒田洋介
キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳
音楽：林ゆうき
アニメーション制作：ボンズフィルム
オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ
エンディングテーマ：「I」BUMP OF CHICKEN
【キャスト】
緑谷出久：山下大輝
死柄木弔：内山昂輝
オールマイト：三宅健太
オール・フォー・ワン：大塚明夫・神谷浩史
関連リンク
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』公式サイト
https://heroaca.com/
BUMP OF CHICKENオフィシャルサイト
https://www.bumpofchicken.com/