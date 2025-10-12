幾田りら、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌「Actor」配信リリース！
シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、新曲「Actor」を配信リリースした。
本楽曲は、毎週土曜23:00よりテレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌となっており、作品に想いを馳せて書き下ろされた楽曲は、日々の中で誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドに仕上がっている。
さらに、10月29日発売『Actor』CDの購入者特典デザインも解禁！アニメ描き下ろしのイラストやオリジナルロゴを使用したデザインとなっているので、是非チェックして欲しい。完全生産限定盤の1形態でリリースされるCDは、『SPY×FAMILY』の世界観をモチーフにした調査報告書風の仕様となっており、封筒の中に入っているバインダーにはアニメ描き下ろしのイラストがあしらわれた豪華パッケージとなっている。●配信情報
幾田りら
「Actor」
作詞・作曲：幾田りら／編曲：井上暖之
配信リンクはこちら
http://orcd.co/actor
●リリース情報
幾田りらSINGLE
「Actor」
10月29日発売
【完全生産限定盤（CD＋調査報告書風パッケージ）】
価格：￥2,800（税込）
品番：XSCL-121~2
予約はこちら
https://LilasIkuta.lnk.to/Actor
＜CD＞
1. Actor
2. Actor -Anime Edit-
3. Actor -Instrumental-
対象店舗/特典内容
Amazon.co.jp：メガジャケ
TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルステッカー
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド
セブンネットショッピング：オリジナルアクリルコースター
全国アニメイト（通販含む）：オリジナルましかくブロマイド
楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
Sony Music Shop：オリジナルポストカード
幾田りら応援店特典：オリジナルA4クリアファイル
応援店対象店舗一覧
https://lilasikuta.jp/shoplist/251029/
注意事項
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
●作品情報
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3
10月4日（土）23:00よりテレビ東京系にて放送中
テレビ東京 毎週（土）23:00〜23:30
テレビ大阪 毎週（土）23:00〜23:30
テレビ愛知 毎週（土）23:00〜23:30
テレビせとうち 毎週（土）23:00〜23:30
テレビ北海道 毎週（土）23:00〜23:30
TVQ九州放送 毎週（土）23:00〜23:30
BSテレ東 10月5日より毎週（日）24:30〜25:00
配信情報
各プラットフォームにてSeason 1〜Season 2配信中
ABEMA プレミアム
Lemino
Amazon Prime Video
milplus
Disney+（ディズニープラス）
Netflix
dアニメストア
TELASA
dアニメストア ニコニコ支店
dアニメストア for Prime Video
TELASA（au スマートパスプレミアム）
U-NEXT
DMM TV
WOWOWオンデマンド
FOD
Hulu
J:COMオンデマンド
アニメタイムズ
アニメ放題
バンダイチャンネル
他
【STAFF】
原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：今井友紀子
シリーズ構成：山崎莉乃
キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃
色彩設計：原 恭子
美術設定：竹内柚紀(草薙) 杉本智美（Unstable）
美術監督：臼井みなみ
CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）
撮影監督：佐久間悠也
副撮影監督：伊藤幸子
編集：小口理菜（IMAGICA）
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
制作：WIT STUDIO×CloverWorks
＜ストーリー＞
人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――
世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。
東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。
西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、
東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。
その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。
内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。
〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。
だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！
3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。
ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。
©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
