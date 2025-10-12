ÅÄ´ÝËãµª47ºÐ¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µ...¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¸¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ë¤É¤è¤á¤¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄ´ÝËãµª¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬2025Ç¯10·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï»ä¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×
ÅÄ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï»ä¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤«¤é¤ÎÄ¹ÃË¡¢¼¡ÃË¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°day¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥óÁ°¤Ë¡¢Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤ªÃÄ»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éÎý½¬¾ì¤Ø¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¸ª³Ý¤±¤·¡¢É¨¾å¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¤òÃåÍÑ¡£Â¸µ¤Ë¤ÏÇò¤¤¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£