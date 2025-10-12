有吉「88人全員面白くなかったです」『オールスター後夜祭』に出演した芸人を辛口評価「1人もいませんでしたよ。お笑いを意識した人は」

有吉「88人全員面白くなかったです」『オールスター後夜祭』に出演した芸人を辛口評価「1人もいませんでしたよ。お笑いを意識した人は」