¡Öº£¡¢21À¤µª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2000Ç¯¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë³«Éõ¼°¡¡»³·Á¸©
¡Öº£¡¢21À¤µª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨¤äºîÊ¸¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤¬12Æü¡¢»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô¤Ç25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«Éõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«Éõ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Ï»³·Á¿·Ê¹¡¦»³·ÁÊüÁ÷¤Î8Âç»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ2000Ç¯¤Î10·î14Æü¡¢»³·Á¸©»³·Á»ÔÎ©Ã«Àî¤Ë¤¢¤Ã¤¿»³·Á¿·Ê¹À©ºî¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁ°¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Öº£¡¢21À¤µª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÊç½¸¤·¤¿³¨¤äºîÊ¸¡¢¤½¤ì¤Ë¼Ì¿¿¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ45ÅÀ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¡ÖÃÏ°è¹Ô»ö¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Ô»ö¤¢¤Ã¤Æ³Î¤«¤Ë»²²Ã¤·¤Æ°õ¾Ý¿¼¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤½Ð¤»¤¿¡×
»²²Ã¼Ô¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë³¨¤À¤È»×¤¦¡£25Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¤³¤ó¤Ê»Ò¶¡¤Î»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¸À¤¦´¶¤¸¡×
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï»ÍÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£