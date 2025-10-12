ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡¡2»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤Î¡ÈÂçËâ¿À¡É¤òÀä»¿¡ÖÍ§µ®ºÈ¤¯¤óÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×
¡¡¡þCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡½£´¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡µÕÅ¾¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢9²ó¤ò3¿Í¤ÇÄù¤á¤¿ÀÆÆ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ§µ®ºÈ¤¯¤óÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡£¼«¿®»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤â¤¦°Â¿´´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤â9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ»°¼ÔËÞÂà¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ï¤º¤«8µå¤Ç3¿Í¤ò»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬160¥¥í¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎÆü¤â159¥¥í½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¤ÇÅÄÃæ¡ÊÀµµÁ¡Ë¤¯¤ó¤ÈÍ§µ®ºÈ¤¯¤ó¤òÍÞ¤¨¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤¦ºØÆ£¤¯¤ó¤ÎËèÆü¤ÎÅØÎÏ¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï1¤Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢À®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£¡¢