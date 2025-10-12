¡ÚÈ¡´Û¶¥ÎØ¡¡É¶¿®Ç·ÇÕ¡ÛÈøºêËÓ¤¬500¾¡¡¡¥¬¡¼¥ë¥º6¿ÍÌÜ¡ÖÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¡×
¡¡È¡´Û¶¥ÎØ¾ì¤ÎF1¡ÖÉ¶¿®Ç·ÇÕ¡×2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º7R¤òÈøºêËÓ¡Ê40¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¾¡¤Á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»500¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁá¡¹¤È»Å³Ý¤±¡¢ÄÉ¤¦¹ÓÀî¤Ò¤«¤ê¤òÊÂ¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡15Ç¯7·î10Æü¡¢Àîºê¤Ç¤Î½é½ÐÁö½é¾¡Íø¤«¤é895ÀïÌÜ¤Ç¤Î500¾¡¡£¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¤Î500¾¡¤ÏÀÐ°æ´²»Ò¡¢±ü°æíì¡¢»³¸¶¤µ¤¯¤é¡¢»ù¶ÌÊË°á¡¢¾®ÎÓè½»Ò¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èøºê¤Ï¡ÖÀè¹Ô¤·¤Æ500¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê²áµî¤Ë¡Ë500¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¤·¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£