³ØÀ¸»þÂå¤Î±¿Æ°·Ð¸³¤¬¸å¤Î±¿Æ°½¬´·¤Ë±Æ¶Á ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä´ºº
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Î±¿Æ°·Ð¸³¤¬20¡Á30ºÐÂå¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Æ°½¬´·¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2024Ç¯ÅÙÂÎÎÏ¡¦±¿Æ°Ç½ÎÏÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢6ºÐ¡Á79ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÌó6Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë°®ÎÏ¤ä¾åÂÎµ¯¤³¤·¤Ê¤É¤ÎÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö±¿Æ°·Ð¸³¡×¤È¡Ö±¿Æ°½¬´·¡×¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20¡Á30ºÐÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³èÆ°¤Ê¤É¤Î±¿Æ°·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¡Ö½µ1Æü°Ê¾å±¿Æ°¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬50.5¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï33.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö±¿Æ°¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Æ°·Ð¸³¤¬¤½¤Î¸å¤Î±¿Æ°½¬´·¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ï¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤â´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤¬¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿Æ°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿Æ¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë